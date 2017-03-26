Фото: vk.com/barneos

Участники сообщества Barnaul 22 в соцсети "ВКонтакте" обсуждают оригинальное пугало, напоминающее персонажей из фильмов ужасов.

"Барнаульская резня бензопилой, или огородное пугало, уровень — бог!" — подписал автор снимка поделки.

На опубликованном изображении можно увидеть стоящее во дворе пугало, одетое в рубашку и джинсы, со сварочной маской на лице и бензопилой в руках.

В комментариях пользователи положительно оценили оригинальную задумку, отметив, что у пугала даже есть подобие шевелюры. Некоторые предложили поставить такое пугало рядом со входом в дом. "Будет не только ворон отпугивать", — отметил один из участников сообщества.