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В Эстонии в следующем году установят памятник жертвам коммунизма. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление министра юстиции Урмаса Рейнсалу на памятной церемонии, которая была посвящена депортации эстонцев в Сибирь.

Он назвал мартовскую депортацию 1949 года преступным геноцидом против эстонцев. "Мы никогда не забудем жертвы, должны помнить и преступников против человечности. В будущем году мы откроем на Маарьямяэ (возвышенность в Таллине, где установлены памятники воевавшим против фашистской Германии — ред.) мемориал жертвам коммунизма, где будут высечены имена всех жертв", — цитирует агентство слова министра.

Напомним, что 25 марта по постановлению Совета министров СССР в Красноярский край, Новосибирскую, Иркутскую и Омскую области выслали более 22 тысяч жителей Эстонии, в том числе женщин, стариков и детей. Большинство из них освободили в 1958 году, а последних депортированных — в 1965. Однако многие до освобождения не дожили.