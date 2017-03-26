Фото: ebay.com

На крупной торговой площадке в интернете eBay появились два фото из советского фильма "Семнадцать мгновений весны" под видом редких снимков генералов нацистской Германии времен Второй мировой войны, передает "Лента.ру".

На одном снимке изображен актер Вячеслав Тихонов в костюме штурмбанфюрера Штирлица "с железным крестом и знаком НСДАПа". На другом - Леонид Куравлев в образе оберштурмбаннфюрера СС Курта Айсмана. В подписи сказано: "После того, как был ранен в бункере Гитлера в 1945 году". За каждый товар продавец просит порядка 170 рублей (2,99 доллара). При этом нигде не указано, что снимки — это кадры из киноленты.

В описании лотов уточняется, что это якобы репродукция оригинальных фотографий времен Второй мировой. По словам продавца, доставка снимков возможна по всему миру.

"Семнадцать мгновений весны" — 12-серийный фильм Татьяны Лиозновой, который вышел на экраны в 1973 году. Он рассказывает о советском разведчике, которого внедрили в высшие эшелоны власти нацистской Германии.