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В сети опубликовано видео с дракой сторонников и противников американского лидера Дональда Трампа, передает РИА Новости со ссылкой на издание Los Angeles Times.

Столкновения произошли в городе Хантингтон-Бич (штат Калифорния). Причиной массовой драки стало то, что неизвестный в черной маске брызнул из перцового баллончика в лицо организатора акции в поддержку республиканца. Затем началась потасовка между единомышленниками и противниками Трампа.

В итоге пострадали два человека. Разгонять толпу пришлось полицейским, которые арестовали шесть человек. Все задержанные — люди из "лагеря" противников республиканца, подчеркивает издание. Отмечается, что трех человек задержали за противозаконное использование перечного газа, а остальных за иные нарушения.

Агентство добавляет, что этот инцидент — не первая стычка между сторонниками и противниками действующего президента США. Разные столкновения происходят с момента его инаугурации.