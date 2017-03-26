Фото: vk.com/act54

Пожилая женщина выпала из окна шестого этажа в доме №23 на улице Киевской в Новосибирске. Об этом сообщают очевидцы в группе новосибирской службы эвакуации "АСТ-54".

Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье, 26 марта. Приехавшие медики лишь констатировали смерть пенсионерке.

Отмечается, что сейчас на месте ЧП работают полицейские.

Также местные жители утверждают, что у женщины были психические отклонения. "По словам соседей, бабушка периодически ловила демонов", — уточняется в сообщении.