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В Алтайском крае подвели итоги работы по привлечению и использованию иностранной рабочей силы на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

По словам замминистра труда и соцзащиты региона Елены Чувашовой, в 2016 году иностранных работников привлекали по следующему принципу: "Приоритет в трудоустройстве — у граждан РФ". Специалисты отмечают, что работа по замещению иностранных работников россиянами в крае продолжается. Уточняется, что за 2009-2016 годы замещено 1017 рабочих мест.

В минувшем году на миграционный учет поставили 11 тысяч 980 иностранцев, которые въехали на территорию края, чтобы найти работу. Из них 76,8% въехали в период с марта по сентябрь — на сезонные строительные работы. Отмечается, что среди прибывших больше всего граждан республик Узбекистан (50,5%), Таджикистан (16,8%), Казахстан (13,5%), Армения (4,5%).

Уточняется, что иностранцам оформили 5800 патентов, из которых 1026 — для работы у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а остальные — для работы у физических лиц.