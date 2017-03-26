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Суд в городе Сана (столица Йемена), который находится под контролем йеменских мятежников из шиитского движения "Ансар Алла", приговорил президента страны Абд Раббу Мансура Хади к смертной казни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Уточняется, что Хади признали виновным в "государственной измене" и "содействии стране-агрессору Саудовской Аравии и ее союзникам". Кроме него, к высшей мере наказания приговорены шесть высокопоставленных чиновников в правительстве, в том числе посол Йемена в США Ахмед Авад Бин Мубарак и экс-глав МИД Йемена Рияд Ясин.

Бин Мубарак с гордостью заявил о наличии своего имени в данном "списке чести", добавляет РБК. Также он назвал других осужденных чиновников,дипломатов и политиков своими "братьями".

Агентство напоминает, что в Йемене с 2014 года идет вооруженный конфликт, сторонами которого являются повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная бывшему президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, которое лояльно президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Правительство получает наземную и воздушную поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.