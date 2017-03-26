Фото: mintpressnews.com
Суд в городе Сана (столица Йемена), который находится под контролем йеменских мятежников из шиитского движения "Ансар Алла", приговорил президента страны Абд Раббу Мансура Хади к смертной казни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.
Уточняется, что Хади признали виновным в "государственной измене" и "содействии стране-агрессору Саудовской Аравии и ее союзникам". Кроме него, к высшей мере наказания приговорены шесть высокопоставленных чиновников в правительстве, в том числе посол Йемена в США Ахмед Авад Бин Мубарак и экс-глав МИД Йемена Рияд Ясин.
Бин Мубарак с гордостью заявил о наличии своего имени в данном "списке чести", добавляет РБК. Также он назвал других осужденных чиновников,дипломатов и политиков своими "братьями".
Агентство напоминает, что в Йемене с 2014 года идет вооруженный конфликт, сторонами которого являются повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная бывшему президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, которое лояльно президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Правительство получает наземную и воздушную поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.
Комментарии
То что Абд Раббу Мансура Хади приговорили за измену к смертной казни это конечно гуд. А про митинг который состоялся сегодня вы писать не планируйте?
А про митинг --------- Не напишут - они боятся.
Какой митинг? Сверху спустили указание всячески замалчивать это мероприятие. Причем во всех городах и во всех СМИ.
Не, ну очевидно за фото Навального втык получили, опасно на Руси правду озвучивать...
А что писать про три yбогих калеки!
Хоть в одной стране демократия от слово "демос"(народ). В России олигархократия.
Печальна участь страны, где против коррупции только три калеки.
Дождь и Эхо пишут - антикоррупционеров задерживают!
антикоррупционеров )))
Алекс, в Барнауле никого не задерживали. Да и непосредственно на месте митинга было всего 3 машины полиции.
Радует разумная реакция алтайских властей. Держитесь.
15:40, боюсь соврать, но по мне так было человек 1500.
26.03.2017 16:04 - гость -
Так и должно быть, значит не все полицейские готовы нарушать основной закон страны Конституцию!