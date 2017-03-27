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Платные парковки: как это работает в Сибири и чего ждать Барнаулу

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Идея платного парковочного пространства жизнеспособна, но имеет риски на стадии практической реализации

Фото: pravdaurfo.ru

Столица Алтайского края уже этим летом войдет в список российских городов, где реализуется проект платных парковок — первый подобный комплекс появится у Привокзальной площади.

В целом в городах Сибири платное парковочное пространство – вещь пока что диковинная. Не совсем понятно, как все это будет работать и в Барнауле.

Да, некие параметры проекта уже ясны: парковка у вокзала будет рассчитана на 140 машин, создадут бесплатные места для инвалидов, установят камеры и паркоматы. Тариф, который будет взиматься за стоянку, пока не называется. Кроме того, непонятно, как дальше будет развиваться проект платного парковочного пространства в Барнауле. Дело в том, что уже сейчас в городской администрации дают понять, что за платной парковкой на вокзале практика может расшириться и на другие площадки.

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Отметим, что первым городом СФО, где появились платные парковки, стал Красноярск. А в этом году подобную практику намерены применять в Новосибирске.

В данном контексте портал Amic.ru обратился к экспертам из этих регионов, которые поделились своими соображениями насчет организации платного парковочного пространства.

Так, член Координационного совета Федерации автовладельцев России (ФАР) и руководитель данной организации в Красноярском крае Павел Стабров, говоря об опыте, который имеет город на Енисее, прямо заявил: "Система платных парковок в Красноярске работает чрезвычайно криво. Контракт между мэрией и компанией-подрядчиком по многим параметрам фактически не выполнен, финансы поступают очень слабо, и из-за этого система не развивается никак. Доходит до того, что на самой центральной площади Революции стоит человек, который отвязывает веревочку, записывает в журнал номер машины. Все это очень смешно. Несмотря на заявления о том, что целью системы платных парковок является расчистка центра города от автомобилей и увеличение скорости передвижения транспорта, по сути, ничего не изменилось".

По словам собеседника, масса горожан, которые работают в центре, очень недовольны происходящим, поскольку парковочных мест все равно не хватает.

"В целом, система находится в полуживом состоянии. Те же эвакуаторы не справляются — штрафстоянки находятся на таких выселках, что пока они вывозят, скажем, два автомобиля, здесь паркуются новые. В общем, смысла нет никакого. Эвакуаторы только зарабатывают деньги, а городское пространство никак не развивается и не улучшается", – резюмировал собеседник.

Собственно, красноярский опыт уже стал широко известен среди тех, кто интересуется данной проблематикой. Вот и представитель ФАР в Новосибирске Михаил Мезенцев, говоря о том, что в его городе также скоро появятся платные парковки, указал на то, что эксперты и общественники много раз заявляли — как в Красноярске делать не надо!

"Я очень надеюсь, что реализация проекта будет не такой, как в Красноярске. Важно, за чей счет это будет и куда пойдут деньги. Я сторонник того, чтобы городское пространство каким-то образом наполняло бюджет, а не карман какого-то частника, который вложит в проект средства, а потом будет 10 лет собирать деньги с автовладельцев", – подчеркнул эксперт.

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В качестве же позитивного опыта внедрения платных парковок он назвал систему, которая была организована в Казани, когда все делалось за счет муниципальной казны, а потом деньги шли напрямую в бюджет города.

Что же касается непосредственно Новосибирска, то Михаил Мезенцев констатирует: в городе сегодня есть как сторонники, так и противники проекта платных парковок.

"Одни говорят, что это незаконно, другие — что необходимо. Я полагаю, что все-таки пора. Центр Новосибирска заставлен автомобилями очень сильно и просто изнемогает. Припарковаться здесь в будний день крайне сложно. То есть момент назрел, платное парковочное пространство необходимо", – подчеркивает представитель ФАР, добавляя, что главной целью такого начинания в любом случае должно быть создание удобной и комфортной городской среды, а не зарабатывание денег на автомобилистах.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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