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Действия Минска противоречат обязательствам по демократизации, и Европейский союз собирается выстраивать свои отношения с Белоруссией именно на основании соблюдения ею основополагающих прав принципа верховенства права. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на коммюнике официального представителя главы дипломатии ЕС.

Отметим, что накануне в белорусской столице и ряде областных городов прошла акция оппозиции "День воли". В Минске ее совместили с "маршем рассерженных белорусов", власти не согласовали оба мероприятия. В результате милиция не позволила участникам организовать шествие по центральному проспекту города. Правозащитники утверждают, что были задержаны сотни человек.

При этом в документе отмечается, что в последнее время все время появлялись сообщения о превентивных арестах и задержаниях по различным обвинениям. Также наказывали журналистов за освещение происходящего.

Евросоюз считает, что подобные репрессии в отношении свободы слова и собраний противоречат заявленной страной политике демократизации и ее международным обстоятельствам

Также собеседник агентства назвал реакцию служб безопасности на акции "беспорядочной и неподобающей". Представитель главы дипломатии ЕС призвал освободить всех мирных граждан, которых недавно задержали.

"Шаги, предпринимаемые Белоруссией в соблюдение всеобщих основополагающих свобод, верховенства права и прав человека, останутся ключевыми в выстраивании отношений Европейского союза с этой страной", — цитирует агентство заявление.