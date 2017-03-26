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Действия Минска противоречат обязательствам по демократизации, и Европейский союз собирается выстраивать свои отношения с Белоруссией именно на основании соблюдения ею основополагающих прав принципа верховенства права. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на коммюнике официального представителя главы дипломатии ЕС.
Отметим, что накануне в белорусской столице и ряде областных городов прошла акция оппозиции "День воли". В Минске ее совместили с "маршем рассерженных белорусов", власти не согласовали оба мероприятия. В результате милиция не позволила участникам организовать шествие по центральному проспекту города. Правозащитники утверждают, что были задержаны сотни человек.
При этом в документе отмечается, что в последнее время все время появлялись сообщения о превентивных арестах и задержаниях по различным обвинениям. Также наказывали журналистов за освещение происходящего.
Евросоюз считает, что подобные репрессии в отношении свободы слова и собраний противоречат заявленной страной политике демократизации и ее международным обстоятельствам
Также собеседник агентства назвал реакцию служб безопасности на акции "беспорядочной и неподобающей". Представитель главы дипломатии ЕС призвал освободить всех мирных граждан, которых недавно задержали.
"Шаги, предпринимаемые Белоруссией в соблюдение всеобщих основополагающих свобод, верховенства права и прав человека, останутся ключевыми в выстраивании отношений Европейского союза с этой страной", — цитирует агентство заявление.
Комментарии
Интересно, а сколько митингующих задержат сегодня в России?
А зачем думать про это либерастнутое стадо выpoдков?
- гость - 26 марта 2017 г. 15:43 За коррупцию?
Против шреквальных!
Много стало негатива про Беларусь. К чему бы это?
"ЕС обвинил властей Белоруссии в нарушении демократических обязательств" ------- ЕС обвинил кого/что - власти. Пишите по русски правильно. Или власти Белоруссии у вас неодушевлённые?
Зря лысый колхозник людей прессует. Дождется своего Майдана.
заголовок исправьте, недоучки
ОнЕ же дети! Не трожь!
Либо "Усатый" прижмёт гайки,либо ждём приезда Саакашвили мером чего-нибудь......
Вата не понимает, что вместо Луки заехать может белорусский Порошенко
гнать в шею этих диктаторов.власть должна принадлежать народу,а не шизонутым старикам
Клинтонша полностью разделяет вашу точку зрения!