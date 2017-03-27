Фото: altaipriroda.ru
Учет медведя стартует в Алтайском крае с 1 апреля, информирует региональное министерство природных ресурсов и экологии.
В ведомстве уточняют, что метод учета бурого медведя основан на так называемом "картировании" следов жизнедеятельности животного.
"Это прежде всего измерение и идентификация медведей по оставленным на земле следам, а также сбор других сведений о жизни косолапых. Так, при личных встречах с медведем учетчик должен рассмотреть и постараться запомнить его окраску, величину, а затем все записать", – добавляют в Минприроды.
На Алтае медведи живут в относительно небольших лесных массивах, и в крае возможен поголовный учет этого зверя.
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Любопытно, что в этих целях специалисты крайохотуправления рекомендуют использовать метод учета на солнцепеках. Такой механизм учета используется с 15 апреля.
"В этот период мишки любят погреться на солнце. Они появляются там утром и вечером. При учете используют бинокль, записываются все особенности зверей", – также указывают в Минприроды.
Отчет о результатах учета медведя в Алтайском крае подготовят до 1 июля 2017 года.
Комментарии
Я не против, а расскажите как это все происходит? Правда интересно: По следам или по визуальному наблюдению? А в лесу как считать? Там же на снегоходе сейчас не проедешь? Расскажите!?
7:50 да эти эксперты медведей считают не отрывая пятую точку от стула. Это же всё равно перепроверить невозможно.
Не не не, там же какие то правила есть:: Зму или как то еще называется. И по gps должен быть трек.
А если личная встреча закончится фатально для учётчика?