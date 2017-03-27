Фото: altaipriroda.ru

Учет медведя стартует в Алтайском крае с 1 апреля, информирует региональное министерство природных ресурсов и экологии.

В ведомстве уточняют, что метод учета бурого медведя основан на так называемом "картировании" следов жизнедеятельности животного.

"Это прежде всего измерение и идентификация медведей по оставленным на земле следам, а также сбор других сведений о жизни косолапых. Так, при личных встречах с медведем учетчик должен рассмотреть и постараться запомнить его окраску, величину, а затем все записать", – добавляют в Минприроды.

На Алтае медведи живут в относительно небольших лесных массивах, и в крае возможен поголовный учет этого зверя.

Читайте также: Медведей посчитают в Алтайском крае

Любопытно, что в этих целях специалисты крайохотуправления рекомендуют использовать метод учета на солнцепеках. Такой механизм учета используется с 15 апреля.

"В этот период мишки любят погреться на солнце. Они появляются там утром и вечером. При учете используют бинокль, записываются все особенности зверей", – также указывают в Минприроды.

Отчет о результатах учета медведя в Алтайском крае подготовят до 1 июля 2017 года.