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Российское внешнеполитическое ведомство выразило разочарование решением властей США ввести санкции против восьми организаций РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

По ее словам, решение американской администрации о введении ограничительных мер в отношении некоторых организаций, которые в том числе связаны с авиастроением и подготовкой летных специалистов, вызывает "недоумение и разочарование". Захарова отметила, что новая порция санкций не принесет никаких серьезных проблем для России. "Однако американцы даже не назвали причины, а лишь сослались на свое законодательство, запрещающее им самим сотрудничать с Ираном и Сирией", — отметила она.

В МИД РФ полагают, что данный шаг не стыкуется с заявлениями Вашингтона "о приоритетности борьбы с терроризмом, в том числе свившим гнездо на сирийской территории". В российском ведомстве действия американской администрации называют "противоречащим утверждениям о приоритетности борьбы с террором", угрожающим в том числе и самим Штатам.

По мнению Захаровой, Вашингтон "идет на поводу у тех, кто сделал своим основным занятием последовательное разрушение сотрудничества двух стран". Она заключила, что данные деятели ищут врагов там, где их нет. "Интересам безопасности США подобный подход явно не отвечает", — приводит ее слова агентство.

Напомним, ранее появилась информация о том ,что Соединенные Штаты в рамках так называемого законодательства о нераспространении по Ирану, КНДР и Сирии ввели санкции в отношении восьми российских организаций, среди которых входящие в Ростех АО "Рособоронэкспорт", НПО "Базальт", 150-й авиаремонтный завод, коломенское Конструкторское бюро машиностроения.