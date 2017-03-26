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МИД разочарован решением США ввести новые санкции против компаний РФ

, ИА "Амител"
По словам Марии Захаровой, эти ограничения не доставят России никаких серьезных проблем

Фото: i.md

Российское внешнеполитическое ведомство выразило разочарование решением властей США ввести санкции против восьми организаций РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

По ее словам, решение американской администрации о введении ограничительных мер в отношении некоторых организаций, которые в том числе связаны с авиастроением и подготовкой летных специалистов, вызывает "недоумение и разочарование". Захарова отметила, что новая порция санкций не принесет никаких серьезных проблем для России. "Однако американцы даже не назвали причины, а лишь сослались на свое законодательство, запрещающее им самим сотрудничать с Ираном и Сирией", — отметила она.

В МИД РФ полагают, что данный шаг не стыкуется с заявлениями Вашингтона "о приоритетности борьбы с терроризмом, в том числе свившим гнездо на сирийской территории". В российском ведомстве действия американской администрации называют "противоречащим утверждениям о приоритетности борьбы с террором", угрожающим в том числе и самим Штатам.

По мнению Захаровой, Вашингтон "идет на поводу у тех, кто сделал своим основным занятием последовательное разрушение сотрудничества двух стран". Она заключила, что данные деятели ищут врагов там, где их нет. "Интересам безопасности США подобный подход явно не отвечает", — приводит ее слова агентство.

Напомним, ранее появилась информация о том ,что Соединенные Штаты в рамках так называемого законодательства о нераспространении по Ирану, КНДР и Сирии ввели санкции в отношении восьми российских организаций, среди которых входящие в Ростех АО "Рособоронэкспорт", НПО "Базальт", 150-й авиаремонтный завод, коломенское Конструкторское бюро машиностроения.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

26.03.2017 16:11
- гость -

А Мы то как разочарованы-но для дела готовы подставить левую щёку и зад!

0  0
26.03.2017 16:15
- гость -

Нравится мне Мария когда говорит про пиндосов. Только куда девать свадьбу прошедшую в США? Случайность, пересмотр мнения, отрезвление? не думаю.

0  0
26.03.2017 16:26
- гость -

Спляши Калинку Машка-пустобрешка-Немытая башка.

0  0
26.03.2017 16:41
- гость -

Согласен, на мой взгляд, лицо МИДа, какбэ не очень. И вообще, когда читаешь про это правительство создается впечатление, что кто то специально выискивает негатив и публикует его.

0  0
26.03.2017 16:45
- гость -

Всё правильно говорит Мария-за ней не заржавеет!

0  0
26.03.2017 16:59
-гость-

надо ей еще шампанского выпить

0  0
26.03.2017 17:21
- гость -

Русская Псаки. Если и копировать у американцев, то идиотизм.

0  0
26.03.2017 17:30
- гость -

"Такими темпами в Крыму скоро пройдёт "День склеивания разорванных украинских паспортов" - подчеркнула Мария Захарова.

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