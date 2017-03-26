Фото: vk.com/barneos22

Жители Барнаула обсуждают в социальных сетях снимок с необычным "багажом" в легковушке. Соответствующая запись размещена в группе Barnaul 22 во "ВКонтакте".

На опубликованном фото видно, что в салоне автомобиля в багажном отсеке стоит козел. В подписи к снимку говорится, что фотография была сделана в пятницу, 24 марта, на перекрестке улиц Энтузиастов — Солнечная поляна.

В комментариях некоторые пользователи сразу вспомнили о том, что уже видели подобное на алтайских дорогах, только тогда в салонах авто перевозили телят.