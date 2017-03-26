Фото: vk.com/barneos22
Жители Барнаула обсуждают в социальных сетях снимок с необычным "багажом" в легковушке. Соответствующая запись размещена в группе Barnaul 22 во "ВКонтакте".
На опубликованном фото видно, что в салоне автомобиля в багажном отсеке стоит козел. В подписи к снимку говорится, что фотография была сделана в пятницу, 24 марта, на перекрестке улиц Энтузиастов — Солнечная поляна.
В комментариях некоторые пользователи сразу вспомнили о том, что уже видели подобное на алтайских дорогах, только тогда в салонах авто перевозили телят.
Комментарии
и чё? у меня папа кабана так перевозил. в шляпе
Ну все. Теперь штраф придет за непристегнутого козла
Барнаульцы обсуждают . Барнаульцев опустили
Да, какать хотели Барнаульци на это.....так посмеялись да и только, автору - медаль....