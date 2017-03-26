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Полицейские задержали жителя Усть-Канского района, которого подозревают в незаконной рубке деревьев, передает пресс-служба ГУ МВД России по Республике Алтай.

Уточняется, что в дежурную часть с заявлением обратились сотрудники местного лесничества, сообщившие, что неизвестные неподалеку от села Верх-Ануй незаконно вырубили 18 деревьев породы "лиственница". Своими действиями они причинили ущерб на сумму свыше 500 тысяч рублей.

Прибывшие на место преступления правоохранители нашли заготовленный лес и изъяли спилы деревьев.

Во время оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что к незаконной вырубке причастен 49-летний житель села Верх-Ануй. Мужчину доставили в отделение полиции, где он признался в совершении преступления. Он рассказал, что заготовил лес без разрешающих документов, чтобы отопить жилой дом.

По факту незаконной рубки леса в особо крупном размере стражи правопорядка возбудили уголовное дело. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.