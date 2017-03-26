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35-летний житель Омска за рулем машины Honda Civic устроил массовое ДТП на улице Виталия Потылицына в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Инцидент произошел в воскресенье, 26 марта, в период с 9:20 до 10:00. Сначала мужчина врезался в припаркованную Toyota Vitz, а затем, проехав 150 метров поочередно столкнулся с машинами Toyota Infiniti, Subaru Forester, Nissan X-Trail и двумя автомобилями "Газель". Все машины стояли в парковочных карманах.

Уточняется, что виновник попытался скрыться с места происшествия, но его задержали полицейские, которым пришлось преследовать нарушителя и заблокировать его авто. На владельца Honda составили административные протоколы по статьям "невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения" и "невыполнение обязанностей в связи с ДТП".

Отмечается, что владельцы поврежденных машин заявили материальный ущерб.

В данный момент полицейские проводят проверку по факту произошедшего и выясняют все обстоятельства.