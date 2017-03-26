Фото: interoil-spb.ru
Немецкий пилот Себастьян Феттель, который выступает за команду Ferrari, стал победителем Гран-при Австралии, первого этапа ЧМ по автогонкам класса "Формула-1"/ Его результат — 1 час 24 минуты 11,670 секунды, передает "Интерфакс".
Серебряными и бронзовыми призерами стали пилоты команды Mercedes — британец Льюис Хэмилтон и финн Валтери Боттас соответственно.
Российский гонщик Даниил Квят из Toro Rosso пересек финишную черту девятым, заработав в личный зачет два балла.
РИА Новости добавляет, что второй этап чемпионата пройдет в Китае
Агентство напоминает, что в минувшем году чемпионом "Формулы-1" стал немецкий пилот Нико Росберг, а затем он объявил о завершении карьеры.
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