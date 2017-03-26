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Тело мужчины нашли на Котляковском кладбище в российской столице рядом с могилой его дочери. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Москвы.

СМИ уточняют, что погибший работал помощником депутата Государственной думы.

По словам собеседника агентства, рядом с телом нашли пневматический пистолет, который был переделан под стрельбу боевыми патронами, а также предсмертную записку. В ней мужчина просил никого не винить в своей смерти.

Life уточняет, что у погибшего было огнестрельное ранение головы.

По словам старшего помощника руководителя московского главка СК Юлии Ивановой, следствие проводит проверку по факту произошедшего.