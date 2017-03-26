Фото: stihi.ru

Снег, дождь, туман и гололед прогнозируют синоптики в Алтайском крае в понедельник, 27 марта. Об этом свидетельствуют данные регионального гидрометцентра.

Так, в крае в течение всех суток будет идти мокрый снег, дождь, возможны гололедные явления, гололедица на дорогах и изморозь, а утром в восточных районах местами на регион опустится туман. Ночью температура воздуха составит от 0 до 5 градусов мороза, причем в восточных районах местами столбик термометра опустится до -6...-11 градусов. Днем воздух прогреется до +1...+6.

Ветер будет дуть восточный с переходом на юго-западный, ночью 3-8 метров в секунду, с усилением по югу до 12-17, днем скорость ветра составит от 7 до 12 метров с порывами до 15-20 м/с.

В Барнауле мокрый снег может пойти в конце ночи и в течение дня, также возможен дождь, гололедные явления и гололедица. В темное время суток температура воздуха составит от 3 до 5 градусов ниже нуля, а днем от 3 до 5 тепла.

Ветер будет дуть также восточный с переходом днем на юго-западный. Ночью его скорость составит 4-9 метров в секунда, а днем от 9 до 14.