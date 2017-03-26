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Глава МИД Украины Павел Климкин в статье для The Guardian призвал вести диалог с РФ лишь с позиции силы, пишет РИА Новости.

Он заявил, что Западу не следует доверять России, заявив, что на кону стоит "безопасность Европы и всего Запада". Кроме этого, министр обвинил президента РФ Владимира Путина в желании построить "новую Российскую Империю" и "возродить СССР".

По его словам, правительство Украины "фундаментально другое, но мы понимаем образ мышления Кремля: с Россией, и вам об этом скажет любой дипломат, имеющий дело с Москвой, можно вести переговоры только с позиции силы и международной солидарности".

Глава украинского МИД также выразил МИД, что Россия сейчас является самой большой угрозой для безопасности и единства Запада с 1945 года, поэтому речи об отмене санкций не может быть.

Агентство напоминает, что Климкин уже прибегал к антироссийской риторике — в частности, "неудобном интервью" журналисту Deutsche Welle Тиму Себастиану.

На вопрос о том, сколько еще Киеву необходимо продлевать антироссийские санкции, пока бизнес США и Европы терпит от них убытки, Климкин ответил, что ограничительные меры являются выбором Запада и Украины, которой "суждено стать по-настоящему успешной".

Агентство пишет, что некоторые западные политики выступают с похожими заявлениями об агрессии РФ. Так, о том, что с Россией необходимо говорить "с позиции силы", заявлял в феврале глава Пентагона Джеймс Мэттис, а постпред США при ООН Ники Хейли видит "исходящую [от РФ] угрозу".

В то же время ряд западных политиков и экспертов все же призывают к диалогу с РФ в тех или иных сферах. Например, в январе экс-главком силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что Америка должна "при любой возможности" сотрудничать с Россией там, где у стран есть общие интересы. А американский эксперт по РФ Стивен Коэн отмечал, что продолжение конфронтации может привести к полномасштабному военному конфликту между Москвой и Вашингтоном.