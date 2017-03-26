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МИД: Россия не будет отчитываться перед НАТО об "Искандерах" в Калининграде

, ИА "Амител"
В министерстве уточнили, что на заседании Совета Россия-НАТО будут обсуждаться другие "острые вопросы"

Фото: militaryrussia.ru

Директор департамента общеевропейского сотрудничества российского внешнеполитического ведомства Андрей Келин заявил, что Москва не будет отчитываться перед НАТО по вопросу о размещении комплексов "Искандер" в Калининграде, пишет РИА Новости.

"Никакого отчета не будет, об этом речи не идет", — цитирует его агентство.

Так Келин прокомментировал публикацию в журнале Der Spiegel о том, что Брюссель на предстоящем заседании Совета Россия–НАТО (СРН) якобы потребует от РФ объяснений по поводу размещения РК "Искандер". По словам Келина, на грядущем заседании будут обсуждаться иные "острые вопросы", беспокоящие обе стороны. Он уточнил, что Россию беспокоят развертывания, происходящие на западе, "в прибалтийских государствах, прежде всего, поскольку весной создаются ротационные батальоны в Польше, Эстонии, Латвии и Литве". НАТО же волнуется насчет учений, которые проводит РФ, в том числе учения "Запад", учения "Кавказ", учения, которые сейчас проводятся в Крыму. "Вот об этом пойдет разговор: о транспарентности, обменяться мнениями и снять существующую озабоченность",— приводит агентство слова Келина.

Отмечается, что в интервью Der Spiegel руководитель Федеральной разведывательной службы (BND) Германии Бруно Каль выразил мнение, что РФ сильно нарастила присутствие войск у своих границ, отметив, что это является поводом для рассматривания страны как "потенциальной угрозы".

"Коммерсант" напоминает, что в конце 2016 года американский Госдеп заявил, что переброска РФ РК "Искандер-М" и С-400 в Калининградскую область может дестабилизировать безопасность в Европе. В российском военном ведомстве отметили, что настоящую угрозу безопасности представляет "насыщение Европы вооружением и военнослужащими далеко не европейского происхождения". В Кремле подчеркнули, что Москва не отведет РК "Искандер" до тех пор, пока в Европе существует ракетная система, нацеленная против России.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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