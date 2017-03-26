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Прапорщик, полицейский отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Барнаулу Марина Зятькова завоевала бронзовую медаль в индивидуальной гонке на чемпионате Европы среди полицейских по лыжным видам спорта. Соревнования проходили с 5 по 11 марта в городе Виндишгарстене (Австрийская Республика), пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Всего в чемпионате участвовали свыше 200 спортсменов из 15 стран. В состав команды РФ входили 22 человека, участвующие в соревнованиях по лыжным гонкам и служебному биатлоне.

Зяткова финишировала третьей в индивидуальной гонке на 12,5 километров в служебном биатлоне, уточняет пресс-служба. Кроме этого, она приняла участие в эстафетной гонке 3 по 7,5 километров, в которой сборная РФ заняла первое место.

Отмечается, что по итогам командного зачета российская сборная завоевала 21 медаль, в том числе восемь золотых, и стала самой сильной в Европе. На втором и третьем месте оказались Германия и Австрия соответственно.

В пресс-службе уточняют, что чемпионат Европы по лыжным видам спорта среди полицейских проходит каждые четыре года.