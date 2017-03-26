Фото: lsst.ru

Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) объявило открытый конкурс на создание серии документальных лент о строительстве, реконструкции и содержании федеральных трасс. Тендер объявили 23 марта, а максимальная цена контракта составляет 58,9 миллиона рублей, которые выделят из федерального бюджета. Об этом сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на данные на портале госзакупок.

В техзадании сказано, что создатель фильма должен снять и смонтировать десять документально-публицистических и три тематических картины о строительстве новых дорог в стране. Общая продолжительность лент должна составить от 745 до 968 минут.

Канал уточняет, что исполнителю придется снять десять серий продолжительностью от 15 до 25 минут, их короткие версии от пяти до десяти минут, а также итоговый фильм под рабочим названием "Деятельность Росавтодора в 2017 году" продолжительностью от 60 до 80 минут с короткой версией. При этом он должен быть также переведен на английский язык.

В документах сказано, что эти картины должны "обеспечить открытость, прозрачность, информативность и достоверность в предоставлении населению информации о дорожных объектах и о деятельности Росавтодора", говорится в документах закупки. Стоимость одной серии хронометражем до 20 минут будет составлять от 4,8 до 5,2 миллиона рублей. Заявки принимаются до 11 апреля. Срок окончания выполнения всех работ — 22 ноября этого года.

В фильм обязательно необходимо включить сюжеты о строительстве участка Московского большого кольца, реконструкциях дорог в Московской, Рязанской, Архангельской, Мурманской и других областей. Кроме этого, создателям лент будет нужно осветить стройки дорог к ЧМ по футболу в 2018 году в Волгоградской, Калининградской, Нижегородской, Ростовской и Самарской областях, в Республике Мордовия и в Санкт-Петербурге.