Фото: morewallpapers.com

Главная роль в фильме "Красавица и чудовище" позволила стать Эмме Уотсон самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда, сообщает РИА "ФАН" со ссылкой на список Forbes.

По словам официального представителя звезды, Уотсон, которая исполнила роль Белль в картине, полагается не только гонорар по контракту (2,5 миллиона долларов), но и проценты от выручки проката "Красавицы и чудовища" (17,5 миллиона). Таким образом, общий гонорар актрисы составит 20 миллионов долларов, что позволяет Уотсон обойти конкуренток в рейтинге высокооплачиваемых звезд.

Отметим, что фильм "Красавица и чудовище" в данный момент идет в кинотеатрах РФ.

Эмма Уотсон - британская актриса, получившая широкую известно благодаря роли Гермионы Грейнджер в фильмах о приключениях волшебника Гарри Поттера.