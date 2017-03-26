Фото: youtube.com

Компания Warner Bros. выпустила первый официальный трейлер грядущего супергеройского боевика Зака Снайдера "Лига справедливости". Ролик опубликован на видеохостинге YouTube.

В трейлере, который длится около двух с половиной минут, представлены практически все главные герои — Бэтмен (его роль исполнил Бен Аффлек), Чудо-женщина (Галь Гадот), Аквамен (Джейсон Момоа), Флэш (Эзра Миллер) и Киборг (Рэй Фишер).

По сюжету картины, Бэтмен собирает отряд супергероев, чтобы дать отпор злодею Степпенвульфу. В фильме также должен появиться Супремен в исполнении Генри Кэвилла, однако в трейлере он отсутствует, так как его роль в картина остается неизвестной.

Добавим, что фильм выйдет в прокат в ноябре текущего года.