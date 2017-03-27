Фото ТНТ

На телеканале ТНТ вышло продолжение сериала "Закон каменных джунглей", который зрители уже переименовали в "ЗКД". В Барнауле первую серию этого проекта посмотрели 25,4% телезрителей (по данным МеdiaScope). Одну из главных ролей в этой криминальной саге сыграл молодой, но уже известный актер Александр Петров, первая значимая работа которого была снята на Алтае. Он рассказал ИА "Амител" о том, почему "ЗКД" нельзя оценивать с точки зрения обычных фильмов о криминале.

Корреспондент: Александр, вы сейчас очень популярны, попробовали себя во многих жанрах. Сыграли большое количество ролей. Какой жанр вам ближе? Кто вам лично ближе из тех персонажей, что были сыграны вами?

Александр Петров: Жанр не важен. Для меня важнее всего история. Нравится она мне или нет, насколько персонаж в меня попадает. Слово "жанр" я вычеркнул из своего лексикона вообще. Это не про профессию, потому что нельзя говорить: я работаю в жанре комедии.

Корр.: Известно, что одной из первых ваших серьезных работ был фильм, съемки которого проходили в Барнауле и на Алтае. Что можете рассказать о ваших впечатлениях?

А.П.: Да, я находился в городе Барнауле в течение двух недель – прекраснейший город. Мы снимали там историю "Пока цветет папоротник", но основные наши съемки проходили в Горном Алтае. Пока едешь по дороге из Барнаула до Горного Алтая, получаешь какие-то невероятные энергетические заряды. Горный Алтай производит сильное впечатление. С кем бы я ни общался – все сходятся во мнении, что, когда находишься на этой земле, у тебя внутри что-то происходит…

Корр.: Расскажите о вашем герое в "ЗКД" Вадике. Вы согласны, что это один из самых неоднозначных персонажей в сериале?

А.П.: Мой герой и не плохой, и не хороший, что очень круто. Мы пытались оправдать существование и поведение этого человека тем, что он понимает, что вокруг много всякого говна, но хочет честно во всем этом выживать. Чтобы все было по неким фундаментальным человеческим законам, внутренним. Да, он готов убивать, но так, как ему сердце подскажет. Идти легким путем, придумывая образ моего героя, было бы скучно и не интересно. О'кей, есть какой-то Вадик — криминальный авторитет. Крутость же не в том, что это накачанный тип, у которого есть деньги, два стриптиз-клуба, он отвечает за район, общается с авторитетами. Круто, когда на экране появляется просто обычный молодой пацан. И ты сразу начинаешь задавать вопросы: почему так, что в нем такого? При том что он не идиот, он делает какие-то абсолютно идиотские вещи. Но это провокация, а на нее способен только умный человек.

Фото ТНТ

Корр.: Как думаете, почему в России настолько популярны темы, так или иначе связанные с криминалом?

А.П.: Честно говоря, я не задавался этим вопросом. Наверное, все началось с "Улиц разбитых фонарей", когда вся страна поверила в таких киногероев, настоящих мужчин. Мне кажется, фильмы про стражей порядка интересны не только российскому зрителю, но и тем же американцам, европейцам… С другой стороны, я не могу сказать, что "ЗКД" — история исключительно про криминал. Этот проект в первую очередь о взаимоотношениях людей, об очень честном взгляде на любовь, на дружбу, на справедливость.

Корр.: Сами вы, к слову, какие фильмы и сериалы предпочитаете?

А.П.: Я стараюсь смотреть разное кино. Не важно, 60-х-70-х оно годов или современное, американское или российское. Правда, советские картины смотрю не так часто. Наверное, потому что я человек, воспитанный на голливудских фильмах, которых в 90-е годы уже было в избытке. И просмотр советских фильмов у меня не вызывает тех эмоций, как у людей старшего поколения, как у моих родителей, например. Но как я уже сказал, смотреть стараюсь все. Слежу за работами своих коллег, друзей — как актеров, так и режиссеров. И нахожу в этом занятии много полезного. К примеру, иногда смотрю и понимаю, что вот так делать не надо, а вот этот взгляд или жест можно забрать к себе в копилочку. Ведь в первую очередь актер смотрит фильм с профессиональной точки зрения. Конечно, я получаю удовольствие, но все равно у меня идет некий мыслительный процесс, и я задумываюсь о том, каким образом это все создавалось.

Корр.: А кумиры в актерской профессии у вас есть?

А.П.: В российском кино мне всегда был близок Сергей Бодров-младший. Если говорить про личность, профессионализм и какие-то внутренние качества. Из западных актеров мне, безусловно, близок Леонардо ДиКаприо, серьезный драматический артист, настоящий трудоголик, сделавший карьеру собственным потом и кровью, способный на выполнение серьезных задач, что он, в общем-то, каждый раз и доказывает. И я был очень рад, что он в прошлом году наконец-то получил "Оскар"! Мне кажется, в России по этому поводу состоялся национальный праздник (улыбается).

"Закон каменных джунглей" вышел на экраны 16 марта 2015 года на канале ТНТ. Телесериал сразу же стартовал с высокими рейтингами. И это неудивительно, так как выходу фильма предшествовала большая работа: написание сценария и производство сериала заняли несколько лет. Интернет-портал "Вокруг. ТВ" включил сериал в список самых ожидаемых новых русских сериалов 2015 года.



Актер Александр Петров родился 25 января 1989 года в городе Переславль-Залесский Ярославской области. В 2012 году окончил РАТИ-ГИТИС. В кино дебютировал в 2010 году – снялся в эпизодической роли в сериале "Голоса". В 2012 году сыграл главную роль в сериале "Пока цветёт папоротник". На сегодня в его кинокарьере насчитывается более 35 фильмов, в том числе "Ёлки-3", "Без права на выбор", "Вы все меня бесите!" и "Мата Хари".

Увидеть новые серии "Закона каменных джунглей" можно на телеканале ТНТ с понедельника по четверг в 22:00 на ТНТ.

ИА "Амител" благодарит телеканал ТНТ за предоставленную информацию