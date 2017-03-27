Возгорание автомобилей произошло в Барнауле в ночь на понедельник, 27 марта, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 00:06. Через девять минут пожар был локализован, еще через четыре минуты – ликвидирован.

На тушение пожара выезжали девять сотрудников РСЧС, в том числе от МЧС России привлекались шесть человек личного состава и две единицы техники. Количество горевших автомобилей в ведомстве не уточняют.