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Барнаульцы утром в понедельник, 27 марта, оказались в плену серьезных пробок. Судя по данным сервиса "Яндекс.пробки", сейчас в краевой столице наблюдаются семибалльные заторы.

Как обычно, затруднено движение на Павловском тракте в сторону центра. Здесь скорость движения равна пяти километрам в час. Стоят машины на улицах Малахова, Попова, Власихинская. Там скорость движения равна пяти-семи километрам в час.

Заторы образовались на улицах Северо-Западная, Матросова и некоторых участках Ленинского проспекта. Однако здесь движение осуществляется быстрее – скорость равна 15-25 километрам в час.