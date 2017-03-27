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Утро понедельника началось в Барнауле с серьезных пробок

, ИА "Амител"
На затрудненных участках дорог скорость движения составляет 5-7 километров в час

Фото: скриншот страницы

Барнаульцы утром в понедельник, 27 марта, оказались в плену серьезных пробок. Судя по данным сервиса "Яндекс.пробки", сейчас в краевой столице наблюдаются семибалльные заторы.

Как обычно, затруднено движение на Павловском тракте в сторону центра. Здесь скорость движения равна пяти километрам в час. Стоят машины на улицах Малахова, Попова, Власихинская. Там скорость движения равна пяти-семи километрам в час.

Заторы образовались на улицах Северо-Западная, Матросова и некоторых участках Ленинского проспекта. Однако здесь движение осуществляется быстрее – скорость равна 15-25 километрам в час.   

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

27.03.2017 08:37
- гость -

Погода конечно та ещё

0  0
27.03.2017 08:44
- гость -

НОвостей нет что ли и так все знают что в понедельник пробки

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