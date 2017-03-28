Поздний вечер в Барнауле. Большинство горожан возвращаются домой, а для кого-то рабочий день, можно сказать, только начинается. По частному сектору улицы Воровского катит автомобиль Федеральной службы судебных приставов. Следом за ним – машина Барнаульской горэлектросети. Причина совместного рейда не из приятных – крупные долги за электроэнергию. Чтобы застать должников дома, рейды организуют либо рано утром (начиная с 6.00), либо вечером (с 18.00 до 22.00). Но независимо от того, в какое время организован рейд, самое главное – попасть в квартиру.

"Доскручивались"

Размер долга первого абонента – 75 тысяч рублей. Внушительная сумма образовалась из-за незаконного вмешательства в работу электросчетчика. Проще говоря, хотели "скрутить" лишние киловатты, но на деле такая сомнительная экономия обернулась крупным штрафом. Суд признал хозяйку виновной еще в марте 2016 года, но расплачиваться по счетам женщина до сих пор не спешит.

"Неплательщики, в собственности которых имеется транспорт, всегда под нашим пристальным вниманием. Наложение ареста на автомобиль – один из самых эффективных способов заставить граждан погасить долг. Подарить или продать автомобиль гражданка Б. уже не может, так как ранее Службой судебных приставов было направлено в ГИБДД постановление о наложении запрета на регистрационные действия. То есть даже если у автомобиля сменится владелец, он не сможет поставить машину на учет", – поясняет судебный пристав-исполнитель Ольга Морозова.

План действий понятен. Приезжаем по нужному адресу, но тут уже никто не проживает. Это подтверждают и соседи. Однако это не значит, что хозяйке дома простят долги. Здесь же пристав составляет акт о непроживании. После этого должник и его имущество будут объявлены в розыск.

Разыщут даже на Камчатке

Пока едем на улицу Парижской Коммуны, наш водитель Михаил рассказывает, что "Барнаульская горэлектросеть" славится тем, что разыскивает своих должников в любом уголке страны. И тут же вспоминает недавний случай, когда БГЭС вернула долг за электричество, разыскав свою должницу на Камчатке.

"В моей практике рейды с приставами – обычное дело. Я частенько сопровождаю наших юристов и наслышан о разных историях. Была одна проблемная абонентка. Приставы потеряли надежду взыскать с нее долг. Но наши добились того, чтобы должницу объявили в розыск. Как потом выяснилось, нашли абонентку аж на Камчатке. Приставы сообщили об имеющемся долге на ее работу, и уже через пару месяцев она полностью расплатилась за свет. Сами понимаете, проблемы на работе никому не нужны", – рассказывает подробности Михаил.

Долги не прощают

Юрисконсульт Барнаульской горэлектросети Светлана Гончаренко добавляет, что количество обращений в Службу судебных приставов для повторного возбуждения исполнительного производства не ограничено. Главное – не пропустить срок в три года, и БГЭС это правило знает на зубок. Еще бы не знать, ведь сама Светлана в прошлом судебный пристав с 10-летним опытом работы и весь алгоритм взаимодействия с должниками изучила, как говорится, от А до Я. А потому без доли юмора Светлана подчеркивает: "Долги за электричество преследуют абонентов Горсети всю жизнь. Можно быть уверенным, вам их не простят".

"Рано или поздно жизненные обстоятельства и материальное положение должника могут измениться, – добавляет Светлана. – В конце концов, люди выходят на пенсию, на которую также можно обратить взыскание".

Без права на выезд

Независимо от того, какое материальное положение у должника, в Барнаульской горэлектросети уверяют, что их неплательщикам граница Российской Федерации закрыта. Это обязательная составляющая в работе со службой судебных приставов – требование о вынесении запрета на выезд за пределы РФ. И пусть сегодня отпуск на побережье неплательщик не планирует – уже завтра его жизнь может сильно омрачиться из-за данного обстоятельства.



В качестве примера Светлана рассказывают историю, в которой должнице БГЭС также был ограничен выезд за пределы России. Вскоре у женщины в Казахстане умер брат. В срочном порядке она оплатила всю задолженность, но на похороны уже не попала. На сегодняшний день срок снятия такого ограничения составляет до 10 суток. А ближнее зарубежье для должника столь же недоступно, как и любая другая страна мира.

Очень часто в отношении должников применяются такие эффективные меры взыскания, как запрет на выезд за границу, удержание до 50% заработной платы или пенсии, 100% списание долга с банковской карты, арест имущества.

А родителей нет дома…

В это время мы приезжаем на следующий адрес по улице Баумана. На стук в дверь судебных приставов отвечает школьник. Мальчик говорит, что взрослых нет дома и вернутся они не скоро. Из практики судебных приставов узнаю, что родители часто прикрываются детьми, но от долгов таким способом не уйдешь и платить по счетам все равно придется. У этой семьи таких долгов набежало уже на 141 тысячу рублей. Этот адрес приставами вносится в отдельный список, сюда они будут приезжать особенно часто. Ближайший визит состоится через неделю.

Меняю пеню на рассрочку

На улице Сизова в списке должников владелец еще одного частного дома. Размер долга – более 23 тысяч рублей. Идем по узкой тропинке с надеждой, что в этом дворе нет собаки. Двери открывает дочь. Женщине на вид около 30 лет. Она находится в отпуске по уходу за ребенком.

"Я девушка нервная, могу и наорать, и отматерить", – так встречает гостей молодая хозяйка.

Приставы пытаются сгладить конфликт и объясняют цель визита. Позже выясняется, что о долгах за свет Анастасии известно, но девушка добавляет, что находится в отпуске по уходу за ребенком. Живут они на одну пенсию ее отца в 14 тысяч рублей и исправно платят за свет каждый месяц. Но сегодня речь идет не о текущем потреблении за свет, а о предыдущей неоплате, ведь долги так и остаются долгами.При этом хозяйка дома искренне удивляется, почему, несмотря на оплату текущего потребления электроэнергии, ее старые долги постоянно увеличиваются. Для Анастасии стало откровением, что к ним Барнаульская горэлектросеть ежемесячно приплюсовывает пеню – до 30% годовых.



Безвыходных ситуаций нет

Там же юрисконсульт Барнаульской горэлектросети поясняет, что в случае сложного материального положения или иных обстоятельств должник имеет право обратиться в БГЭС за предоставлением рассрочки. Составляется соглашение, определяется его срок и размер ежемесячных выплат. На этот период начисление пени прекращается. Но такие лояльные условия будут действовать до первой просрочки.

В конкретном случае срок для добровольного исполнения уже истек. Приставы вынуждены описать имущество должника.

"Арест накладывают на имущество должника, которое представляет хоть какую-то ценность, за исключением предметов первой необходимости. По этому адресу мы описали микроволновку и стиральную машину. Имущество остается на хранение должника. По закону мы предлагаем это имущество реализовать самостоятельно в течение 10 дней после его оценки соседям, родственникам, знакомым, а вырученные деньги направить на погашение задолженности. Если должник этого не делает, пристав изымает имущество, оформляет акт изъятия и передает на реализацию в торгующую организацию", – поясняет алгоритм судебный пристав.

Пылесос "под арестом"

Следующий адрес – квартира на площади Октября. Сумма долга по сравнению с остальными в списке небольшая – три тысячи рублей. Но женщина уже клятвенно обещала оплатить просрочку, а в итоге до банка так и не дошла. По нужному нам номеру квартиры домофон никто не открывает. Зато прохожие начинают активно интересоваться, к кому именно мы приехали. Не проходит и пяти минут, как к судебному приставу подходит невысокая женщина и уточняет, не по ее ли обращению они прибыли. Оказывается, она является директором управляющей компании, которая обслуживает этот дом. И помимо трех тысяч БЭГС горе-абоненты задолжали более 100 тысяч рублей еще и за коммуналку.

В подъезд мы попадаем благодаря неравнодушным соседям. Но зато на стук в дверь хозяева отсиживаться не стали. Женщина приветливо встречает нашу многочисленную делегацию. Муж должницы негодует: "Почему вы ходите по домам без бахил? В квартире только что сделали ремонт!" Хозяйка дома, понимая абсурдность происходящего, вмешивается в разговор:

"Я буквально вчера была в управлении. Да-да, была. Пришла с деньгами, хотела оплатить, но парень сказал мне, что долги нужно оплатить напрямую на счет БЭГС. Он еще у меня телефон описал, так что я в течение трех дней все оплачу. Сколько нужно оплатить? Я прямо сейчас вам готова заплатить, а если так нельзя, то я пойду в Сбербанк и все оплачу там!"

За блага цивилизации надо платить

За долгом в 17 тысяч рублей мы направились в соседний дом. По объявлениям, расклеенным на почтовых ящиках, выяснилось, что у наших должников еще 50 тысяч неоплаченных услуг по квартплате. Совершенно случайно в подъезде сталкиваемся с приветливой женщиной. Она и есть должница Барнаульской горэлектросети. Улыбка резко сменяется на раздражение: "Что вам еще надо, у нас и так с пенсии бабушки ежемесячно списывают по 8 000 рублей!"

Позже выясняется, что в квартире проживают трое взрослых человек. Все трудоустроены, но текущие квитанции за коммуналку, в том числе за свет, жильцы не оплачивают. Им проще, когда накопленные долги списывают с пенсии старушки. Однако и на таких должников у службы судебных приставов есть свой рычаг воздействия. Удалившись за закрытой дверью, пристав составила с супругами объяснительные, в которых их обязали указать место трудоустройства. Уже на следующий день ССП будет направлен исполнительный лист по месту работу должников, а из их доходов спишут в счет погашения долгов 50% заработной платы.

В этом рейде было много примечательных портретов. Одну из квартир открыли девчонки-студентки, которые снимают жилье в аренду. Долг по этому адресу – более 63 тысяч рублей. Следовательно, доход у собственницы квартиры все-таки есть, но за электричество она принципиально не платит. Возможно, считает, что электричество, как солнце, ветер и дождь, должны быть бесплатными.

Вместе с тем арест имущества и доходов должника, закрытие всех границ, сообщение на работу, пеня по цене дорогостоящего банковского кредита – далеко не все меры воздействия на неплательщиков. Уже после двух месяцев долга в его квартире могут полностью отключить электричество. Кроме того, информация о долгах попадает в личную кредитную историю человека, и он уже не сможет взять потребительский кредит или ипотеку. А потому, расставляя приоритеты в семейном бюджете, стоит хорошенько оценить минусы коммунальных долгов, прежде чем отдавать свою жизнь в долг.