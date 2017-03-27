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Ампула, в которой мог находиться вирус сибирской язвы, уничтожена. Ранее эту ампулу нашли на строительной площадке рядом с Яузским бульваром в центре Москвы при сносе заброшенного здания, пишет РИА Новости.

Ранее СМИ писали, что в ампуле мог находиться вирус сибирской язвы. Теперь эта ампула не представляет опасности.

Сибирская язва – особо опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека. Болезнь протекает молниеносно, сверхостро, остро и подостро. Характеризуется интоксикацией, развитием серозно-геморрагического воспаления кожи, лимфатических узлов и внутренних органов; протекает в кожной или септической форме (также у животных встречаются кишечная и лёгочная формы).