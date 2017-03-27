Фото: pixabay.com
Видео, на котором запечатлено, как дорожники кладут асфальт во время проливного дождя прямо в лужу, появилось в сети.
Как пишет РИА Новости, инцидент произошел на улице Революции 1905 года. Сотрудники коммунальных служб разгоняют лопатой воду и кладут в нее асфальт. Этот факт очень возмутил мэра города Игоря Дяченко.
Он написал на своей странице в Twitter, что дал распоряжение "о персональном наказании всех руководящих сотрудников администрации, допустивших это безобразие".
Комментарии
Работа системы ПЛАТОН в действии
"написал на своей странице в Twitter, что дал распоряжение "о персональном наказании всех руководящих сотрудников администрации, допустивших это безобразие"" --------------- Написал на страничке в твитере ??? Я то думал он руководителя к себе вызовет и сразу после беседы прикажет его арестовать.
Там хоть так , а в Рубцовске вообще никак