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Видео, на котором запечатлено, как дорожники кладут асфальт во время проливного дождя прямо в лужу, появилось в сети.

Как пишет РИА Новости, инцидент произошел на улице Революции 1905 года. Сотрудники коммунальных служб разгоняют лопатой воду и кладут в нее асфальт. Этот факт очень возмутил мэра города Игоря Дяченко.

Он написал на своей странице в Twitter, что дал распоряжение "о персональном наказании всех руководящих сотрудников администрации, допустивших это безобразие".