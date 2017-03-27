Фото: fotobus.msk.ru

Количество автобусов увеличили на маршруте № 47 "улица Лазурная — площадь Баварина" в Барнауле с 27 марта, проинформировали в пресс-центре мэрии.

В городской администрации уточняют, что данное решение принято в целях улучшения качества транспортного обслуживания новых кварталов.

Количество автобусов возросло с 16 до 18 единиц.

Кроме того, измененным расписанием маршрута предусмотрены дежурные рейсы с конечной остановки на улице Лазурной в 20:28 и с конечного остановочного пункта на площади Баварина в 21:29.