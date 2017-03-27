Фото: pixabay.com
Исследователи из Великобритании поставили точку в вечном споре, кто на свет появился раньше: яйцо или курица, пишет сайт газеты "Комсомольская правда".
Они пришли к выводу, что сначала все же появилась курица. По мнению исследователей, особый вид белка – овоклединин, образующий яичную скорлупу, вырабатывается только в организме несушки. Процесс начинается и завершается в яичниках взрослой курицы.
До этого наука почти ничего не знала о роли данного белка в формировании скорлупы. Британские ученые утверждают, что протеин помогает образованию оболочки яиц у других птиц.
Комментарии
Глупейший спор и неверный ответ. Потому что из яиц ещё динозавры вылуплялись.
Ну тогда только один вопрос. ОТКУДА ВЗЯЛАСЬ ЭТА КУРИЦА?
кур завезли инопланетяне
А у инопланетян откуда взялись куры?
Инопланетяне сами яицами размножаются!
еще есть рыбьи яйца такшта яйцо первично
курицу нарисовали в 3D
Инопланетян не может быть в принципе. Если перемещаться со скоростями близкими со скоростью света, например, если на корабле пройдет лет 5, то в окружающем мире пройдут миллиарды (миллионы) лет. Слетал туда и обратно за десять лет, а на родной планете прошло несколько миллиардов или даже пусть миллионов лет...
Очередная проблема, которой занимаются исследователи Великобритании: с какой стороны разбивать яйцо.