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Исследователи из Великобритании поставили точку в вечном споре, кто на свет появился раньше: яйцо или курица, пишет сайт газеты "Комсомольская правда".

Они пришли к выводу, что сначала все же появилась курица. По мнению исследователей, особый вид белка – овоклединин, образующий яичную скорлупу, вырабатывается только в организме несушки. Процесс начинается и завершается в яичниках взрослой курицы.

До этого наука почти ничего не знала о роли данного белка в формировании скорлупы. Британские ученые утверждают, что протеин помогает образованию оболочки яиц у других птиц.