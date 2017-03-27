Фото: arbuztoday.ru

Восьмилетний мальчик пропал в Рубцовске, провалившись под лед на реке Алей в Рубцовске, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.

По информации ведомства, трагический инцидент случился днем 25 марта в районе набережной имени Петрова. "Восьмилетний мальчик, находясь без сопровождения взрослых, провалился под лед и не смог самостоятельно выбраться", – уточняют в СКР.

Спасатели начали обследование дна реки, на данный момент тело ребенка не обнаружено. Поиски продолжаются.

По факту случившегося организована доследственная проверка.

Правоохранители напоминают о запрете выхода на весенний лед и просят родителей не отпускать на прогулку малолетних детей без присмотра.