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Профилактическое мероприятие "Должник" проводят в Барнауле сотрудники ГИБДД совместно с судебными приставами.

Как отмечают в городской Госавтоинспекции, должникам необходимо уплатить штраф не позднее 60 дней со дня вступления постановления о его наложении в законную силу.

Неуплата же административного штрафа в положенный срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере от первоначальной суммы, но не менее одной тысячи рублей.

Кроме того, должника могут арестовать на срок до 15 суток или отправить на обязательные работы на срок до 50 часов.