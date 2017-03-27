Фото: pixabay.com

Американская консалтинговая компания Vincentric составила список самых экономичных автомобилей. Рейтинг был составлен на разные классы машин – премиальный сегмент, внедорожники, электрокары и массовый сегмент, пишет "ФАН".

Что касается машин премиум-класса, то здесь первые четыре позиции заняла немецкая компания Audi: первое место досталось Audi A5, второе — Audi A3, следом идут Audi TT и Audi A3 e-Tron. Пятое место получил автомобиль Volvo S90.

Самым экономичным авто в массовом сегменте специалисты назвали Hyundai Elantra. Совсем недавно было выпущено уже шестое поколение этой машины.

Рассматривая класс кроссоверов и внедорожников, специалисты на первое место поставили автомобили Honda HR-V и Subaru Outback, а среди премиальных кроссоверов вперед вырвались немцы с BMW X5.

Самым выгодным электрокаром стал Mitsubishi i-MiEV. Любопытно, что продажи этого авто являются довольно скромными.

