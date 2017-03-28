Спортивно-музыкальный фестиваль Quiksilver New Star Camp пройдет в Сочи с 31 марта по 10 апреля. Площадкой для проведения мероприятия станет горнолыжный курорт “Роза Хутор”. Гостей лагеря ждут международные соревнования по сноуборду и фристайлу, показательные выступления звезд и концерты музыкальных групп. Популярный фестиваль ежегодно привлекает около 5000 поклонников экстремального спорта со всей России.

Компания Tele2 впервые стала партнером мероприятия и предлагает абонентам и остальным участникам спортивно-развлекательную программу.

Кульминацией программы Tele2 станут соревнования "Другие правила Jam", которые представят совершенно новые принципы оценки спортивного состязания. Они проводятся в альтернативном формате, свободном от каких-либо установленных правил – строго определенного количества попыток, системы критериев и временных рамок. Девятого апреля жюри будет оценивать стиль катания, костюм райдера, его музыкальное чутье и поддержку болельщиков.

Накануне соревнований, 8 апреля, пройдет вечеринка в Sky Club, которую организует компания Tele2. На ней состоится вручение специального приза от Tele2 – уникального сноуборда, созданного по другим правилам проектирования доски.

Кроме спортивной и развлекательной части, программа Tele2 содержит и образовательную. Компания организует мастер-классы по джиббингу, фрирайдингу и фристайлу от лучших спортсменов страны для победителей конкурса Tele2. Он стартовал в соцсетях в начале марта и предложил привнести идею других правил в сноуборд. Например, нужно сделать фотографию в привычной экипировке, но необычном месте, или прокатиться на доске в самом невероятном образе. В результате девять победителей отправятся на New Star Camp бесплатно, где их ждут уроки от профессионалов сноуборда.

Особые условия пребывания на New Star Camp ждут не только победителей конкурса, но и всех абонентов Tele2. Они получат в штабе оператора особый пакет участника фестиваля. Помимо подарков от Tele2, в него входит наклейка на ски-пасс, которая позволяет бесплатно продолжить день на ледовом катке курорта. Таким образом, ски-пассы не "сгорают", как и неиспользованные минуты, SMS и гигабайты на пакетных тарифах Tele2.

Все гости фестиваля смогут посетить площадку на высоте 1600 метров и протестировать высокоскоростной интернет Tele2 в стандарте 4G. Кроме того, в зоне оператора будут располагаться пуфики и шезлонги для отдыха, а также модули для подзарядки мобильных устройств.