Фото: "Алтайский спорт"

Барнаульский "Университет" в предпоследнем домашнем туре чемпионата России Высшей лиги "А" дважды уверенно обыграл "Академию" Казань. Гости, надо сказать, привезли в Барнаул усеченный состав всего с двумя запасными игроками. "Академия" — фарм-клуб самого сильного волейбольного клуба страны – казанского "Зенита". Например, связующим играет Лоран Алекно — сын главного тренера "Зенита" Владимира Алекно. Однако нынешний сезон "Академия" в Высшей лиге "А" провела довольно неровно, чередуя яркие победы с провальными матчами. Гости приехали в Барнаул без особых турнирных задач. Казанские волейболисты закрепились в середине таблицы и за оставшиеся туры вряд ли сумеют исправить ситуацию.

Перед началом игры заместитель председателя правительства Алтайского края Андрей Щукин вручил капитану "Университета" Сергею Брагину кубок как лучшей команде региона 2016 года. Также диплом как лучший тренер Алтайского края получил наставник команды Иван Воронков.

Что касается самой игры, то у "Университета" не было проблем с "Академией". "Студенты" не просто борются за медали, но даже за первое место, которое гарантирует выход в Суперлигу. Барнаульские волейболисты уверенно действовали на подаче, приеме, а также на блоке. Особенно хорошо вышел на подачу Максим Ненашев, который помог команде принести несколько очков. Первые две партии "Университет" выиграл довольно уверенно, однако в третьей казанцы сумели навязать борьбу. До середины партии гости шли вровень с барнаульцами, но в конце им просто не хватило сил. В итоге убедительная победа – 3-0.

Вторая игра прошла по схожему сценарию. Подопечные Ивана Воронкова вновь были лучше во всех аспектах игры. В частности, блестяще подавали. Благодаря четырем подряд очкам Ивана Валеева "студенты" повели в игре 8-1. Казанцы пытались отыграться, но безуспешно: "Университет" выиграл первую партию 25-21.

Вторую же игроки "Академии" начали намного лучше. Барнаульцы же, напротив, совершили несколько ошибок и стали проигрывать 4-8. Однако вскоре "студенты" переломили ход игры и хладнокровно выиграли 25-21. Такой же счет повторился и в третьей партии. Две невероятно убедительные победы "Университета", которые продолжают беспроигрышную серию. После этого тура "Университет" поднялся на вторую строчку в турнирной таблице, воспользовавшись осечкой "Прикамья".

Как сообщил после игры главный тренер команды Иван Воронков, "студенты" в оставшихся четырех встречах попытаются одержать победы и намерены выйти в Суперлигу. Такого в истории алтайского волейбола еще никогда не было.