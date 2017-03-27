Фото: vk.com/barneos22, Инцидент Бийск

Припаркованный автомобиль в Бийске оказался уничтожен глыбой льда, сообщают очевидцы в социальных сетях.

По имеющейся информации, инцидент случился утром 27 марта. Очевидцы также сообщают, что на момент инцидента в машине никого не было.

На фото с места событий видно, что автомобиль оказался переломленным пополам.

В краевой ГИБДД и ГУ МЧС по региону порталу Amic.ru сообщили, что в данные ведомства обращений по факту случившегося не поступало.