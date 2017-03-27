Фото: vk.com/barneos22, Инцидент Бийск
Припаркованный автомобиль в Бийске оказался уничтожен глыбой льда, сообщают очевидцы в социальных сетях.
По имеющейся информации, инцидент случился утром 27 марта. Очевидцы также сообщают, что на момент инцидента в машине никого не было.
На фото с места событий видно, что автомобиль оказался переломленным пополам.
В краевой ГИБДД и ГУ МЧС по региону порталу Amic.ru сообщили, что в данные ведомства обращений по факту случившегося не поступало.
Комментарии
заниженный ТАЗ радует глаз
в машине никого не было, а свет горит.
тоже заметил. может забыли выключить, а может коротнуло
Так и надо! Нефиг во дворе парковаться!
Как делают кабриолеты...
семера раскладушка. новая модель от АвтоВАЗа
Не понял, откуда прилетела?!
27.03.2017 10:27 - гость - То есть когда такой снежок тебя пополам сложит то тоже надо сделать вывод - не фиг по дворам ходить
11:14 Тебе, видимо, кусочком поменьше мозг уже отшибло.