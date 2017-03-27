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Представитель Минздрава РФ Олег Салагай рассказал об альтернативах пробе Манту. Это произошло после того, как детский омбудсмен Анна Кузнецова в прямом эфире предложила разрешить родителям отказываться от этой процедуры для своих детей, пишет "Интерфакс".

На это Салагай заметил, что помимо пробы Манту есть еще два варианта тестирования. Речь идет о тестировании с использованием Диаскинтеста и Т-теста. По его словам, результаты каждого из этих тестов будут признаваться достаточными, чтобы принять ребенка в детский сад или школу.

Реакция Манту, проба Пирке представляет собой внутрикожную или накожную пробу, направленную на выявление наличия специфического иммунного ответа на введение туберкулина. Наличие выраженной кожной реакции свидетельствует о наличии напряжённого иммунитета, то есть что организм активно взаимодействует с возбудителем. Реакция Манту — это своего рода иммунологический тест, который показывает, есть ли в организме туберкулёзная инфекция.