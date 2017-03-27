Фото: Amic.ru, vk.com/barneos22
Автомобиль провалился передним правым колесом в яму на улице Антона Петрова в Барнауле утром 27 марта.
Об инциденте порталу Amic.ru сообщил читатель Дмитрий. "Произошло сегодня утром. Водитель (мой знакомый) рассказывает, что стоял на месте. Потом бах – провалился. Проверял лопатой – дна нет... Вызвал гаишников", – рассказал собеседник.
Читайте также: Барнаульцы сообщают о провалившейся дороге во дворе на Панфиловцев. Фото
ЧП произошло рядом со спортивным комплексом "Победа".
Комментарии
странное место водитель выбрал чтобы постоять
земное притяжение победило
Не может этого быть! Там же летом новый асфальт положили.
странное место водитель выбрал чтобы постоять
плюсану. там хоть и парковка, но стоит практически на проезжей части.
плюсану. там хоть и парковка, но стоит практически на проезжей части. --- но и не похоже, что он там остановился из-за пробки...
А капот почему открыт?
27.03.2017 10:57 - гость -
просто рукожопо встал
просто рукожопо встал -------------------- Вот из-за этого и провалился. Асфальт предназначен для езды, а не для стояния.
Хоть как, а яма там вот она. И асфальт практически свежий. Вот где борьбу с коррупцией надо проводить, а не про митинги трусливо молчать.
Не повезло. А что за праздник вчера у Поместья был? Проводы зимы?