Фото: Amic.ru, vk.com/barneos22

Автомобиль провалился передним правым колесом в яму на улице Антона Петрова в Барнауле утром 27 марта.

Об инциденте порталу Amic.ru сообщил читатель Дмитрий. "Произошло сегодня утром. Водитель (мой знакомый) рассказывает, что стоял на месте. Потом бах – провалился. Проверял лопатой – дна нет... Вызвал гаишников", – рассказал собеседник.

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ЧП произошло рядом со спортивным комплексом "Победа".



