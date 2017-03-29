Компания "Билайн" установила дополнительное оборудование в спальных районах Барнаула, что позволило усилить сигнал 4G в шестидесяти тысячах квартир горожан. Качество связи улучшилось в микрорайонах Сулима, Силикатный, Докучаево, Мизюлинская роща, в кварталах "2000" и "Дружный", а также в новых жилых домах на Змеиногорском тракте и других местах города.

Новые базовые станции позволяют обеспечить высокий уровень сигнала не только на территории районов, но и внутри помещений. В результате выполненных работ скорость мобильного интернета возросла в квартирах сотни многоэтажных жилых домов.

Дополнительное оборудование увеличило пропускную способность сети и позволило в условиях плотной застройки пользоваться голосовой связью и мобильным интернетом на более высоких скоростях.

"Мы постоянно стремимся к увеличению комфорта использования продуктов компании. В жилых районах на качество связи кроме плотности застройки влияет материал, из которого сделаны сооружения, и особенности рельефа. Новое оборудование учитывает эти факторы и направлено на обеспечение уверенного приема сигнала внутри помещений", – рассказал технический директор региона Восток ПАО "ВымпелКом" Виталий Рыбак.

В рамках программы модернизации в Барнауле компания увеличивает скорости мобильного интернета в высших и средних учебных заведениях, в районах частных домов, местах отдыха барнаульцев и на крупных промышленных объектах.

Дополнительное оборудование поставлено на улицах Малахова, Власихинская, Балтийская, Попова, Юрина, 50 лет СССР, Сухэ-Батора, на Павловском и Змеиногорском трактах.