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Традиционный ТОП-10 наиболее интересных вакансий Барнаула опубликовал сайт по поиску работы и персонала HeadHunter.

По итогам марта самыми дорогими вакансиями месяца стали предложения для разработчика Java Script и главного механика с зарплатой от 120 тысяч рублей.

При этом среднее вознаграждение по городу составило 25 тысяч рублей.

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Полный ТОП-10 выглядит следующим образом: