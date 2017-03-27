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Традиционный ТОП-10 наиболее интересных вакансий Барнаула опубликовал сайт по поиску работы и персонала HeadHunter.
По итогам марта самыми дорогими вакансиями месяца стали предложения для разработчика Java Script и главного механика с зарплатой от 120 тысяч рублей.
При этом среднее вознаграждение по городу составило 25 тысяч рублей.
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Полный ТОП-10 выглядит следующим образом:
- Разработчик Java Script – от 120 тысяч рублей;
- Главный механик (ремонтная служба) – от 120 тысяч рублей;
- Директор по заготовке сырья – от 120 до 250 тысяч рублей;
- Менеджер-логист – от 50 до 150 тысяч рублей;
- Супервайзер торговых представителей – от 50 тысяч рублей;
- Менеджер по закупу рекламных площадей – от 50 тысяч рублей;
- Заведующий производством (столовая) – от 45 до 55 тысяч рублей;
- Маркетолог – от 40 тысяч рублей;
- Менеджер по развитию региональных продаж – от 35 до 70 тысяч рублей;
- Ведущий менеджер по продажам в сфере b2b – от 35 до 70 тысяч рублей.
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