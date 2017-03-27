Фото: ГИБДД по Алтайскому краю

Начальник ГИБДД по Алтайскому краю, полковник полиции Петр Богомолов лично ответит на вопросы жителей региона в ходе прямой линии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Прямая линия пройдет в среду, 29 марта, с 17.00 до 19.00. Граждане смогут задать вопросы, касающиеся безопасности дорожного движения, организации дорожного движения в регионе, высказать предложения по совершенствованию деятельности Госавтоинспекции.

Вопросы можно будет задать по этим телефонам: 8 (3852) 397-705.