Великий пост закончится уже 16 апреля. Для тех, кто его соблюдает, редакция Amic.ru подготовила новую подборку рецептов, которые помогут разнообразить ежедневное меню. На этот раз готовим горячие блюда без масла.

Горячий салат из баклажанов на пару с укропом и мятой

Что потребуется?

соль – по вкусу

соус соевый – 3-4 ст. л.

укроп – 1 маленький пучок

баклажан среднего размера – 2 шт.

смородина красная – 1 горсть

сахар – 1/2 ч. л.

лимон (сок) – 1/2 шт.

мята свежая – 1 маленький пучок

Как готовить?

Очистить баклажаны, удалить плодоножку и нарезать ломтиками толщиной 5 мм. Большую кастрюлю наполовину заполнить водой, положить в нее веточки укропа и стебли мяты (без листьев). Воду довести до кипения, ломтики баклажанов переложить в металлический дуршлаг и поместить над водой, накрыть крышкой и готовить 10 минут. Соевый соус перемешать с лимонным соком, сахаром и взбить, после полить соусом готовые баклажаны, блюдо украсить листьями мяты, укропом и ягодами.