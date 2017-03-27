Великий пост закончится уже 16 апреля. Для тех, кто его соблюдает, редакция Amic.ru подготовила новую подборку рецептов, которые помогут разнообразить ежедневное меню. На этот раз готовим горячие блюда без масла.
Горячий салат из баклажанов на пару с укропом и мятой
Что потребуется?
- соль – по вкусу
- соус соевый – 3-4 ст. л.
- укроп – 1 маленький пучок
- баклажан среднего размера – 2 шт.
- смородина красная – 1 горсть
- сахар – 1/2 ч. л.
- лимон (сок) – 1/2 шт.
- мята свежая – 1 маленький пучок
Как готовить?
Шашлычки из шампиньонов
Что потребуется?
- Шампиньоны — 700 г
- Соевый соус — 4 ст. л.
- Сок лимонный — 2 ст. л.
- Паприка сладкая — 1 ч. л.
- Карри — 1 ч. л.
- Чеснок — 4 зуб.
- Розмарин
- Рис
- Перец черный
Как готовить?
Крем-суп "Айдахо"
Что потребуется?
- Фасоль (белая, сухая) — 1 ст.
- Чеснок — 4-5 зуб.
- Вода — 2,5 ст.
- Розмарин — 1 шт.
- Соль
- Перец белый (молотый)
- Лук репчатый — 1 шт.
- Лист лавровый — 1 шт.
Как готовить?
Фасоль замочить на ночь. После отварить вместе с лавровым листом и веточкой розмарина. Подавить чеснок, нашинковать лук и добавить к фасоли. Слить воду, оставив небольшое количество жидкости, убрать розмарин и лавровый лист, посолить и поперчить. Если нужно, немного разбавить водой, посыпать зеленью и сухариками.
Медовые пряники
Что потребуется?
- Мука – 500 г
- Натуральный мед – 500 мл
- Сода – 1/2 ч. л.
- Соль – по вкусу
- Пряности – 20 г
- Цукаты – 50 г
Как готовить?
Мед подогреть, добавить в него пряности и измельченные цукаты. Муку просеять и перемешать с медом. Тесто оставить на 24 часа. После сформировать шарики, застелить противень пекарской бумагой и выложить пряники. Выпекать около 40 минут в духовке, разогретой до 180 градусов.
Комментарии
Дык шашлык и так без масла готовят
Ещё немного слуги народа порулят и научат народ хрен без соли диетический круглый год кушать
Такие деликатесы только на картинках видел