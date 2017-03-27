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Сенатор Антон Беляков в понедельник, 27 марта, намерен внести на рассмотрение Госдумы России законопроект о запрете суррогатного материнства, пишет газета "Известия".

По мнению сенатора, в России суррогатное материнство происходит по гражданско-правовому договору. Таким образом, нет гарантий того, что стороны договора будут выполнять свои права и обязанности.

Например, по словам Белякова, сейчас нельзя выяснить, чем являются случаи рождения детей с патологией или внутриутробной смерти: результатом ненадежного выполнения услуги или основанием для того, чтобы расторгнуть договор.

Также сенатор вспоминает и примеры шантажа со стороны суррогатных матерей, ведь биологические родители сейчас могут забрать младенца только после того, как от него официально откажется суррогатная мать.

Еще Беляков мотивирует запрет на суррогатное материнство наплывом иностранцев. По его словам, очень много граждан других стран приезжают в Россию, чтобы родить ребенка при помощи суррогатной матери. По его мнению, наша страна привлекает иностранцев отсутствием жесткого законодательного регулирования.