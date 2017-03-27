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Госдума может запретить в России суррогатное материнство

, ИА "Амител"
Законопроект будет внесен в Госдуму 27 марта

Фото: pixabay.com

Сенатор Антон Беляков в понедельник, 27 марта, намерен внести на рассмотрение Госдумы России законопроект о запрете суррогатного материнства, пишет газета "Известия".

По мнению сенатора, в России суррогатное материнство происходит по гражданско-правовому договору. Таким образом, нет гарантий того, что стороны договора будут выполнять свои права и обязанности.

Например, по словам Белякова, сейчас нельзя выяснить, чем являются случаи рождения детей с патологией или внутриутробной смерти: результатом ненадежного выполнения услуги или основанием для того, чтобы расторгнуть договор.

Также сенатор вспоминает и примеры шантажа со стороны суррогатных матерей, ведь биологические родители сейчас могут забрать младенца только после того, как от него официально откажется суррогатная мать.

Еще Беляков мотивирует запрет на суррогатное материнство наплывом иностранцев. По его словам, очень много граждан других стран приезжают в Россию, чтобы родить ребенка при помощи суррогатной матери. По его мнению, наша страна привлекает иностранцев отсутствием жесткого законодательного регулирования.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

27.03.2017 11:43
гость

может проще законодательно урегулировать, или проще запретить и все

0  0
27.03.2017 12:01
Пленный

Я, как и Православная церковь, против суррогатного материнства.

Материнство и новая жизнь - не предмет для бизнеса.

0  0
27.03.2017 12:11
- гость -

27.03.2017 12:01 Пленный

+10000000000000000000000000! Уж лучше усыновлять детей, чем торговать ими.

0  0
27.03.2017 12:18
- гость -

а при чем тут РПЦ? пусть не лезут туда, куда им не следует сур мамы дают жизнь детям тех родителей, которые по мед показаниям не могут этого себе позволить

0  0
27.03.2017 12:19
- гость -

- гость - 27 марта 2017 г. 12:11

никто детьми не торгует он носят генетически чужих детей

0  0
27.03.2017 12:20
- гость -

а вообще прописывайте в договоре все моменты и не надо ничего менять

0  0
27.03.2017 12:34
- гость -

Думаки одно слово знают "запретить"

0  0
27.03.2017 12:36
- гость -

27.03.2017 12:19 - гость -

За деньги.

0  0
27.03.2017 12:39
- гость -

27.03.2017 12:01 Пленный Я, как и Православная церковь, против суррогатного материнства.

Материнство и новая жизнь - не предмет для бизнеса.

А торговля в храме не бизнес?

0  0
27.03.2017 12:54
- гость -

лучше бы они начали с себя Пугачева, Киркоров и прочий бомонд

0  0
27.03.2017 12:57
- гость -

- гость - 27 марта 2017 г. 12:39

А торговля в храме не бизнес? Источник: © ИА "Амител"

+++++ и льготы по налогам и захват земли под свои коттеджики

0  0
27.03.2017 13:03
Отец Пигидий

Ещё один мёртворожденный закон будет - всего делов.

КАК, скажите мне, КАК будут выявлять сам факт "суррогатного материнства"? Мне вот, навскидку, несколько вариантов легального обхода этого закона видится.

Запретят в клиниках производить ЭКО?

Короче, помолясь, двигаем в 19 век.

0  0
27.03.2017 13:34
- гость -

А кому маткапитал дают в таких случаях?

0  0
27.03.2017 13:46
Пленный

А торговля в храме не бизнес?

Есть маленькая разница между торговлей, по сути, людьми и товарами.

Зы торговлю в храмах не поддерживаю, от того и не покупаю ничего.

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