Выставка "Охота и Рыбалка Сибирь" пройдет в Новосибирске с 13 по 16 апреля. В ней примут участие более 50 компаний из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска, Ворсмы, Златоуста, Владивостока, Твери, Калининграда, Омска, Ижевска, Ростова-на-Дону, Кизляра, а также из Дагестана и Казахстана.
В экспозиции компании представят рыболовные товары, оружие, холодное клинковое оружие, зимнюю и летнюю экипировку для рыбаков, охотников и туристов, аксессуары для охоты, лодки и моторы, технические средства для охоты и рыбалки и другое.
Товары для рыбалки, спорта и активного отдыха под брендами Akara, SurfMaster, Raiden, Tagrider, Comfortika, Kujira, Maruto Spider представит интеренет-магазин rybolov.org
Снаряжение для охотников, спортсменов и силовых структур ― кобуру, патронташи, ягдташи, чехлы и оружейные кейсы, ножны, ремни, навесы для спецсредств ― покажет компания "СТИЧ ПРОФИ".
Инерционные катушки "Фортуна", рыболовную приманку-мышь "Маруся", блесну "Девон", вращающуюся и колеблющуюся блесну "Царь-Рыба" представит компания "Царь-Рыба".
Моторные лодки собственной оригинальной конструкции ― с усилением дна, баллонов и пола в базовой комплектации продемонстрирует компания SOLAR.
Безопасные портативные газовые плиты можно увидеть на стенде интернет-магазина "Намилюкс".
Подробнее об участниках и продукции можно узнать на сайте.
15 апреля состоится розыгрыш призов. Посетители выставки смогут выиграть лодку ПВХ Rusboat, мотор Mikatsu, каркасный надувной бассейн Bestway Standard, а также товары для рыбалки. Партнеры акции ― "Навигатор Рост" и "Глобалдрайв". Об условиях участия в розыгрыше следует узнать на сайте.
В рамках "Охота и рыбалка Сибирь – 2017" состоятся мастер-классы по спортивному рыболовству от рыболовов-спортсменов Виктора Пичугина, Алексея Ветрова и Максима Дубковского.
"Навигатор Рост" проведет на выставке тестирование надувных лодок ПВХ под мотор российского производства.
Все желающие могут получить бесплатный билет для посещения выставки.
Организатор: "ITE Сибирь"
Место проведения: МВК "Новосибирск Экспоцентр", Новосибирск, ул. Станционная, 104
Тел. +7 (383) 363-00-63
Сайт: www.hunter-expo.ru
Комментарии
Отчего не у нас вот такое проводят...