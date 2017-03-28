Выставка "Охота и Рыбалка Сибирь" пройдет в Новосибирске с 13 по 16 апреля. В ней примут участие более 50 компаний из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска, Ворсмы, Златоуста, Владивостока, Твери, Калининграда, Омска, Ижевска, Ростова-на-Дону, Кизляра, а также из Дагестана и Казахстана.

В экспозиции компании представят рыболовные товары, оружие, холодное клинковое оружие, зимнюю и летнюю экипировку для рыбаков, охотников и туристов, аксессуары для охоты, лодки и моторы, технические средства для охоты и рыбалки и другое.

Товары для рыбалки, спорта и активного отдыха под брендами Akara, SurfMaster, Raiden, Tagrider, Comfortika, Kujira, Maruto Spider представит интеренет-магазин rybolov.org

Снаряжение для охотников, спортсменов и силовых структур ― кобуру, патронташи, ягдташи, чехлы и оружейные кейсы, ножны, ремни, навесы для спецсредств ― покажет компания "СТИЧ ПРОФИ".

Инерционные катушки "Фортуна", рыболовную приманку-мышь "Маруся", блесну "Девон", вращающуюся и колеблющуюся блесну "Царь-Рыба" представит компания "Царь-Рыба".

Моторные лодки собственной оригинальной конструкции ― с усилением дна, баллонов и пола в базовой комплектации продемонстрирует компания SOLAR.

Безопасные портативные газовые плиты можно увидеть на стенде интернет-магазина "Намилюкс".

Подробнее об участниках и продукции можно узнать на сайте.

15 апреля состоится розыгрыш призов. Посетители выставки смогут выиграть лодку ПВХ Rusboat, мотор Mikatsu, каркасный надувной бассейн Bestway Standard, а также товары для рыбалки. Партнеры акции ― "Навигатор Рост" и "Глобалдрайв". Об условиях участия в розыгрыше следует узнать на сайте.

В рамках "Охота и рыбалка Сибирь – 2017" состоятся мастер-классы по спортивному рыболовству от рыболовов-спортсменов Виктора Пичугина, Алексея Ветрова и Максима Дубковского.

"Навигатор Рост" проведет на выставке тестирование надувных лодок ПВХ под мотор российского производства.

Все желающие могут получить бесплатный билет для посещения выставки.

Организатор: "ITE Сибирь"

Место проведения: МВК "Новосибирск Экспоцентр", Новосибирск, ул. Станционная, 104

Тел. +7 (383) 363-00-63

Сайт: www.hunter-expo.ru