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Пожар произошел утром в понедельник, 27 марта, в многоквартирном жилом доме на территории Октябрьского района Барнаула, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Данные о ЧП поступили в 08:27. Ликвидировать пожар удалось к 08:48.

"На оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве 20 человек и шести единиц техники, в том числе от МЧС России привлекались 14 человек личного состава и четыре единицы техники", – уточняют в экстренном ведомстве.

О пострадавших не сообщается.