Фото: dorinfo.ru

В понедельник, 27 марта, в Алтайском крае запретили движение по всем ранее действующим ледовым переправам, сообщает ГУ МЧС по региону.

В ведомстве обращают внимание, что на контроле ранее находилось семь официально разрешённых ледовых переправ на реке Обь:

река Обь – Усть-Пристанский район (село Вяткино – село Клепиково, 10 тонн);

река Обь – Быстроистокский район (село Быстрый Исток – село Акутиха, 7 тонн);

река Алей – Калманский район (село Усть-Алейка – правый берег реки Алей, 10 тонн);

река Обь – Каменский район (город Камень-на-Оби – пристань Островная, 8 тонн);

река Обь – Шелаболихинский район (село Иня – село Шелаболиха, 2,5 тонны);

река Катунь – Советский район (село Шульгинка – поселок Амурский, 30 тонн);

река Обь – Усть-Пристанский район (село Усть-Чарышская Пристань – село Чеканиха, 7 тонн).

Как ранее сообщало ИА "Амител" , синоптики прогнозируют раннее вскрытие Оби в этом году. По данным специалистов федерального метеорологического ведомства, ледоход на Верхней Оби и Верхнем Енисее начнется на три-пять дней, а местами на две недели раньше обычных сроков.

