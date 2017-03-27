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Сборная команда КВН ветеранов Бийского олеумного завода продолжает побеждать в играх. Команда, где играют люди, которым далеко за 50 лет, стала настоящей сенсацией алтайского КВН. Так, 25 февраля в краевой столице состоялся традиционный фестиваль, где ветераны не оставили соперникам шансов. Позже команда победила в игре престижнейшей межрегиональной Лиги "Сибирь". Понятно, что успех связан не только с возрастом участников. Ветераны шутят на очень актуальные темы, стараясь говорить об этом на молодежном языке.

25 марта в Барнауле прошел первый четвертьфинал нового сезона Лиги "КВН-Алтай", состав которой серьезно обновился. На место опытных и успешных команд вроде "Семена моркови", "Первого космонавта", "Престижа" или "Города грез" пришли совсем новые. Причем на сцене ДК "Сибэнергомаш" состоялся дебют сразу нескольких коллективов. В частности, довольно достойно смотрелись команды сельскохозяйственного института из Кемерово и "Академии культуры", представляющей Барнаул и Бердск. Впрочем, было видно, что оба коллектива пока не готовы к выходу в полуфинал, поэтому заметно уступали соперникам — "Морсу", "От души", "Невпопад", "Здравия желаю" и "Ветеранам БОЗ". Последние, к слову, опять показали яркую игру, ушли в отрыв уже в первом конкурсе "Приветствие", не ослабили обороты в разминке и без проблем выиграли четвертьфинал.

По итогам игры в следующую стадию также прошли команды "Невпопад", "От души", "Морс" и "Здравия желаю". Видео с игры смотрите в ближайшее время на нашем сайте.