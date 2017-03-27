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Следствие просит суд продлить арест начальнику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД по Новоалтайску Владимиру Сагайдаку, которого обвиняют в крупном взяточничестве.
Как сообщили порталу Amic.ru в Октябрьском районном суде, ходатайство от краевого управления Следственного комитета уже поступило в инстанцию. Заседание суда по избранию меры пресечения в отношении Сагайдака назначено на 28 марта.
Отметим, что Владимир Сагайдак был задержан оперативниками регионального управления ФСБ 1 февраля. Высокопоставленному полицейскому инкриминируют получение 500 тысяч рублей от директора одной из фирм за вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.
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Напомним и то, что параллельно расследуется уголовное дело о взяточничестве еще одним высокопоставленным полицейским в лице замначальника УМВД Барнаула Андрея Арестова. Он также находится в СИЗО.
Комментарии
Выгнали бы во время с Путиловской и не сидел бы сейчас... Тестюшка все просил за него ходил, вот теперь результат.
Чего продлять то, пять лет условно, 20 тыс штрафа, запрет на 2 года занимать администртивные должности, и по накатанной дорожке, воруй дальше коррупционер- антикорупционер
Про митиниг 26 марта молчок, оно и понятно
зато на путиловской зловольский на месте не сковырнешь и арест арестова его не касается типа
арест арестова, антикоррупционер-коррупционер
прикольно
Присяга !!! Нормы проф. этики и порядочности должны иметь более конкретные последствия. Наказание должно быть жестким и реальным сроком заключения. Думается лет 10 (5 строгого режима) в Нижнем Тагиле было бы достаточно в таких случаях, когда все документальные подтверждения на лицо.