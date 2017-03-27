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Канцлер Германии Ангела Меркель во время своего визита в Америку лично пригласила Иванку Трамп на саммит "женской двадцатки", пишет "Интерфакс".
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Отметим, что мероприятие запланировано в Берлине на апрель. Дочь Дональда Трампа, в свою очередь, ответила на это приглашение согласием.
На апрельском саммите планируют обсудить проблемы участия женщин в экономических и общественных процессах в странах "двадцатки".
Комментарии
Интересно прогнутся немцы и заплатят миллиарды по счету Трампа или нет.
Будет договариваться, чтобы муж 375 млрд долларов простил?
отец
Гы- гы , жен.совет, бабке меркель. слава клары цеткин покоя не даёт, от РФ кто будет, матвиенко или яровая?
Яровая, она красивше. В смысле маложе, а так-то обе бабаяги, что большевичка, что полстакана.